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على يد الجيش

ليبيا.. تحرير 22 شخصًا من أيدى الدواعش

ليبيا.. تحرير 22 شخصًا من أيدى الدواعش
weam.co/564341
واس - الوئام:

حرر الجيش الليبي 22 شخصًا من منطقتي الفقهاء وتازربو كانت قد اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي سابقًا.
وأفاد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، أنّهُ من من خلال عملية نوعية تمَّ القضاء على الدواعش الإرهابيين وتحرير مختطفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة غدوه 70 كم جنوب سبها من قبل وحدات القوات المسلحة.
فيما أوضح الناطق باسم اللواء الثالث والسبعين المنذر الخروطش، أنَّ الاشتباكات دارت بين القوات المسلحة والإرهابيين في منطقة غدوة جنوب البلاد، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة اثني عشر آخرين.

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