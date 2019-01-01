خدمات الأحوال المدنية (فورية) في ( عربة متنقلة ) بـ الجنادرية

الوئام-الرياض

تحولت الوحدة المتنقلة بجناح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في “الجنادرية ٣٣” إلى مقصد للآلاف من زوار المهرجان ، بهدف إصدار سجل الأسرة بشكل فوري وتنفيذ الإجراءات من تجديد أو تسجيل الزوجة أو إضافة الأبناء أو الطلاق أو تعديل البيانات، بفضل التجهيزات المتكاملة المتوفرة بالعربة والتي تساهم في سرعة إنجاز العمل في وقت قياسي.

ونجحت “الوحدة المتنقلة” والمتمركزة أمام جناح الأحوال المدنية بالمهرجان ، في تقديم خدمة إصدار شهادات الميلاد من جديد أو بدل مفقود، وتعديل المهنة أو تعديل المعلومات الأساسية للمواطنين من اسم الأم، أوتاريخ ميلاد، أو رقم الحفظ إضافة إلى المعلومات الوصفية مثل لون البشرة، ولون العينين، والعلامة الفارقة، و المستوى التعليمي، خلال وقت قياسي ، بحيث يتم بعد ذلك إصدار شريحة بيانات بما تم تعديله.

هذا ويقدم جناح الأحوال المدنية تعريفاً بالخدمات الإلكترونية المقدمة، مثل خدمة “تقدير” التي تخدم كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء السجون في أماكن تواجدهم، وخدمة “التعريف الإلكتروني” التي تمكن رب الأسرة من التعريف على أولاده دون الحاجة للحضور للأحوال المدنية للتعريف.