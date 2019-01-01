ترامب يتهم الديمقراطيين بتهمة خطيرة تمس الأمن القومي الأمريكي

الوئام-متابعات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين،اليوم، تهمة تمس الأمن القومي الأمريكي

وهاجم ترامي الديمقراطيين مجددا معتبرا أنهم يريدون فتح حدود أمريكا للمجرمين.

وقال ترامب على “تويتر” اليوم الثلاثاء 1 يناير : “هناك شيء واحد أصبح مؤكدا في الوقت الحالي، وهو أن الديمقراطيين لا يهتمون بفتح الحدود أمام المجرمين وتجار المخدرات، ليدخلوا أمريكا”.

ويهاجم ترامب الديمقراطيين بصورة متزايدة منذ دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب رفضهم الموافقة على الميزانية الفيدرالية، التي قدمتها الحكومة لاعتراضهم على بند خاص بتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

واعتبر ترامب، في تدوينة على “تويتر” أن الديمقراطيين لا يهتمون بأمن الأمريكيين.

ووصف الإغلاق الحكومي بـ”إغلاق شومر”، نسبة إلى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.

وأغلقت الحكومة الأمريكية بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس، دونالد ترامب، من الكونغرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

ويشكل الديمقراطيون غالبية الكونغرس، في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا.