اتحاد التنس يحقق الميدالية البرونزية في بطولة الخليج

الوئام - واس

توج رئيس اللجنة التنظيمية للتنس بدول مجلس التعاون الخليج العربي عبدالرضا الغريب المنتخب السعودي للتنس بالميدالية البرونزية لفئتي 14 و18 سنة في بطولة مجلس التعاون الخليجي للأشبال والناشئين التي أقيمت في مسقط، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان مشعل الشمري ورئيس الاتحاد العماني ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وشارك المنتخب السعودي بجانب منتخب دولة الكويت والبحرين وقطر وعمان وتعذرت مشاركة منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وسعى الاتحاد السعودي للتنس لتحقيق مراكز متقدمة، حيث توافقت البطولة مع اختبارات الطلاب وتعذر مشاركة اللاعبين المميزين عبدالعزيز البيوك وسعود الحقباني نظرًا لإقامتهما في الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة.

وقدم رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس عبدالله غلاب العتيبي شكره وتقديره للاتحاد العماني للتنس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وشكر جميع العاملين على نجاح البطولة الخليجية وهذا التجمع الرياضي الخليجي العربي في مسقط.