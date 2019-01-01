آل الشيخ: العمل في وزارة التعليم سيكون بحجم الثقة التي يطمح لها قادتنا

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي

أدى الوزراء الجدد الذين صدرت أوامر ملكية بتعيينهم، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، وتشرف معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستلام مهام وزارة التعليم بناء على الأمر الملكي الكريم اعتبارا من صدور الأمر، وتأدية القسم استكمالا لما نص عليه نظام مجلس الوزراء.

وأكد آل الشيخ في حديث صحافي، أن العمل في وزارة التعليم سيكون بحجم المسؤولية والثقة التي يطمح لها قادتنا حفظهم الله، ووفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أهمية ربط مخرجات التعليم بما تؤول إليه الاحتياجات العالمية والتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، لاسيما والمملكة تلعب دورا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وتملك أبرز أدواته لإحداث الأثر والتغيير الإيجابي، والطموح الذي ينتظره صناع مستقبل المملكة من أبنائنا وبناتنا.

ويتولى معالي الدكتور حمد آل الشيخ مهامه في وزارة التعليم ليكمل مسيرة 10 وزراء سبقوه ليكون الوزير الحادي عشر على قائمة وزراء التعليم، وتولى سابقاً مهامه كنائب لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة في ديسمبر 2011 إلى جانب سيرته التي شغل فيها عدة مناصب، حيث عمل معاليه وكيلًا لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة، وعضواً في مجلس جامعة الملك سعود، ورئيساً للجنة الصياغة للدراسة الذاتية، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، كما شغل منصب عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، ووكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود.

وفي يونيو 2017 جرى تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي ، إضافة لعدد من العضويات التي تولاها معاليه في مجال الاقتصاد .