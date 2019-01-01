لجنة الانضباط تغرم رئيس التعاون بسبب تغريدة

الوئام - متابعات

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد القاسم رئيس التعاون، لكتاتبه تغريدات على “تويتر” انتقد فيها حكام مباراة فريقه أمام الهلال في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشكر القاسم لاعبيه على “تويتر” عقب مباراة فريقه أمام الهلال وقال “أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري على ماقدموه وللجماهير الحاضرة الرائعة” قبل لأن ينتقد تقنية الفيديو التي ظلمت فريقه على حد قوله وكتب “تقنية الـVAR وجدت للعدل وليست للقهر”. وكان التعاون قد أصدر بيانا عقب مباراته أمام الرائد ينتقد فيه مستوى حكم الديربي بعدما طرد لاعبه مدالله العليان وأُنذر الكاميروني توامبا ما أبعده عن مباراة الهلال لتراكم البطاقات.

وجاء في بيان اللجنة: إلزام رئيس التعاون محمد القاسم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بعد قيامه بتصريحات لوسائل الإعلام وفي حسابه على “تويتر” تتضمن إساءة لطاقم تحكيم المباراة.

ويقع التعاون في المركز الرابع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب الثالث.