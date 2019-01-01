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اعتباراً من اليوم الثلاثاء

التعليم تصدر تعميمًا عن العلاوة السنوية الجديدة

التعليم تصدر تعميمًا عن العلاوة السنوية الجديدة
weam.co/564375
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أصدرت وزارة التعليم تعميماً هاماً بخصوص العلاوة السنوية الجديدة. وبحسب التعميم الذي تحصلت “الوئام” على نسخة منه فقد أدرجت الوزارة العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة في مسيرات رواتب منسوبيها اعتبارا من اليوم ١/١/٢٠١٩ الموافق ٢٥/٤/١٤٤٠.

وجاء في قرار لوكيل الوزارة للموارد البشرية بدر البريدي منح الموظفين والمستخدمين والعاملين على بند الأجور وشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية في وزارة التعليم العلاوة السنوية للمستحقين وفق النظام وذلك بنقلهم إلى الدرجة التالية للدرجة المثبتين عليها وفق سلم رواتب الموظفين.

والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وسلم أعضاء هيئة التدريس والوظائف التعليمية ويستثني من ذلك من صدر له قرار حرمان من العلاوة السنوية وذلك اعتبارا من ١/١/٢٠١٩ الموافق ٢٥/٤/١٤٤٠.

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