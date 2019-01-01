“مودرن دبلوماسى”: تعاون الدوحة في مكافحة الإرهاب مع أمريكا هو الأسوأ على الإطلاق بالمنطقة

الوئام - متابعات

ذكرت مجلة “مودرن دبلوماسى” أن قطر تقف وراء تمويل الإرهاب فى العالم، وأن تعاونها في مكافحة الإرهاب مع أمريكا الأسوأ على الإطلاق في المنطقة.

واعتبر الكاتب الأمريكي إيريك زيوس، في مقاله، أن تنظيم الحمدين لا يبذل أى جهد لمكافحة الإرهاب، بل يعرقل الجهود المبذولة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، منها تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

وأضاف “بالنظر إلى التركيز الحالي لتفاعل الولايات المتحدة مع حكومة قطر بشأن تمويل الإرهاب المرتبط بحماس، فإن ذلك سيكون له نتائج عكسية بالنسبة لسفارة الدوحة فى أمريكا أن تشترك فى هذا الوقت مع الحكومة القطرية لمحاولة تعطيل الدعم المالى للجماعات الإرهابية العاملة فى عدد من الدول”.

واستنكر تغاضي الإدارة الأميركية السابقة عن الدور القطرى المشبوه فى تمويل الجماعات الإرهابية بالعديد من الدول، والدعم المالى المقدم من الدوحة للجماعات الإرهابية العاملة فى أفغانستان وباكستان.