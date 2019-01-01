الحريري يحذر من بقاء لبنان دون حكومة: تأخرنا كثيرا

الوئام - متابعات

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الثلاثاء، إن بلاده لا يمكنها البقاء مدة أطول دون حكومة، بعد أكثر من 7 أشهر من المشاورات الصعبة لتشكيلها، واصفا الوضع الاقتصادي بـ”الصعب”.

وأضاف الحريري، بعد لقائه الرئيس ميشيل عون في القصر الرئاسي، “تأخرنا كثيراً في تشكيل الحكومة، يجب على هذه الحكومة أن تُولد، لأن البلاد لا يمكن أن تكمل من دون حكومة”.

وأضاف “يجب علينا أن نصل لنهاية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلاً”.

وأوضح أنه “لا يزال عندنا عقدة واحدة يجب أن نتخلص منها. الوضع الاقتصادي صعب لكن لا يعني ذلك أنه مستحيل، هناك الكثير من المشاريع والحلول والإصلاحات التي يجب أن نقوم بها”.

وأعطى الرئيس اللبناني ميشال عون مهمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية جرت في مايو إلى الحريري، وكانت الأولى منذ 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين يواجه الحريري صعوبات في تشكيلها ناتجة عن خلافات حادة بين الأطراف السياسيين، بسبب تدخلات إيران لزعزعة العملية السياسية عن طريق ذراعها مليشيا حزب الله الإرهابية.

كان الحريري أعرب في 13 ديسمبر الماضي عن ثقته بإمكانية تشكيل الحكومة قبل نهاية 2018، الخطوة التي يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهد المجتمع الدولي تقديمها دعما لاقتصاده خلال مؤتمر سيدر، الذي استضافته باريس في أبريل/نيسان.

وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية، وتحسين معدل النمو الذي سجل 1% خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 9,1% في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا في 2011، والذي كان له تأثير كبير على لبنان اقتصادياً وسياسياً.

ومنذ تكليفه، اصطدمت جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة بعوائق عدة، وبعدما كان على وشك الإعلان عن الحكومة قبل نحو شهرين، واجه العائق الأبرز المتمثل باشتراط مليشيا حزب الله الإرهابي تمثيل 6 نواب معارضين له، في الحكومة بوزير، الأمر الذي رفضه الحريري.