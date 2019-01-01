سويسرا تحقق سريا في الإرهاب القطري

الوئام - متابعات

كشف موقع “أمستردام ويك” الهولندي أن سويسرا تجري تحقيقات سرية بشأن التمويلات القطرية للتنظيمات والشبكات الإرهابية، والتي تختبئ تحت ستار المساعدات الإنسانية والمنظمات الإسلامية.

وذكر تقرير للموقع الهولندي الشهير أن جهاز المخابرات السويسرية جمع معلومات دقيقة تتعلق بدعم قطر لتنظيمات إرهابية، وجماعات متطرفة في العديد من عواصم العالم، بما في ذلك سويسرا، بتتبع مسار الاتصالات لبعض الإرهابيين والمتطرفين المقيمين في قطر، والمتهمين بدعم تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأشار إلى أن التحقيقات شملت بعض الشخصيات القطرية بالمنفى في سويسرا، وبعض منظمات المجتمع المدني في جنيف، منها عبدالرحمن النعيمي رئيس مؤسسة الكرامة، وعلي السويدي رئيس المجلس الإسلامي العالمي (مساع)، وهي منظمة إسلامية مقرها مدينة برن السويسرية، فضلاً عن السويسري نيكولا بلانشو، المسؤول عن مركز إسلامي مثير للجدل يدعى “المجلس المركزي الإسلامي السويسري”.

وعادت هذه الشخصيات إلى قطر صيف العام الماضي لدعم المنظمات الإرهابية، متدثرة بغطاء المنظمات الإسلامية والمساعدات الإنسانية، لاسيما تنظيم الإخوان الإرهابي.