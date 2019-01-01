السيسي وترامب يبحثان مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون

الوئام - متابعات

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، تعزيز العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيسين أكدا “أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري، وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين”.

وأوضح راضي، أن السيسي تناول أيضا خلال الاتصال جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا “إصرار مصر قيادة وشعبا على مواصلة جهودها الحثيثة في هذا الإطار لاقتلاع الإرهاب من جذوره، ومن ثم أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الأميركي لدعم تلك الجهود”.

كما بحث الرئيسان آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصة في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وقال راضي إن ترامب ثمن، في هذا الإطار، التحركات المصرية ذات الصلة إقليميا ودوليا.