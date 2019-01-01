مقتل 37 مدنيا في هجوم مسلح وسط مالي

الوئام-متابعات

لقي 37 مدنيا،مصرعهم،اليوم، في هجوم مسلح وسط مالي.

و تبنت “حركة الشباب” الصومالية مسؤوليتها عن قصف مجمع للأمم المتحدة في العاصمة مقديشو بقذائف ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في الصومال (يونوصوم) الثلاثاء.

وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصومال، نيكولاس هايسوم، الهجوم غير المباشر على مجمع الأمم المتحدة الرئيسي في العاصمة الصومالية.

وأوضحت البعثة أن 7 قذائف هاون سقطت على المجمع بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى إصابة موظفين في الأمم المتحدة ومتعهد واحد، مشيرة إلى أن الإصابات لا تهدد حياتهم.

وقال هايسوم إن “إطلاق النار غير المباشر اليوم على مجمع الأمم المتحدة الرئيسي في مقديشو قد يصل إلى حد انتهاك القانون الإنساني الدولي.. وأنا أستنكر هذا العمل العدائي غير المبرر ضد أفرادنا”.

وأضاف: “لا يمكن تقديم أي برنامج سياسي من خلال العنف الذي يستهدف عمدا موظفي المنظمات الدولية الذين يدعمون توطيد السلام وتعزيز مؤسسات الحكم في الصومال”.