نيمار يسب ميسي على الملأ

الوئام-متابعات

بدأ النجم البرازيلي، نيمار عام 2019 على مواقع التواصل بالسخرية من زميله السابق في نادي برشلونة و النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي .

وتهكم نيمار من صورة نشرها ميسي على حسابه الشخصي مرتديا سترة رياضية زرقاء مع بقع سوداء، في اليوم الأول من العام الجديد،معلقا بكلمة “بشع”.

ووضع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، صورة لايموجي ضاحك بجانب الكلمة، قبل أن يكرر التعليق مرة أخرى.

ولاقى تعليقي نيمار على الصورة “الغريبة” لميسي، أكثر من 63 ألف رد من متابعي النجم الأرجنتيني.

كما علق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على الصورة مازحا: “هل كل شيء على ما يرام يا صديقي؟”، في إشارة لوجه ميسي شديد الجدية في الصورة.

ولم يرد قائد برشلونة حتى الآن على تعليق نيمار، الذي تربطه به صداقة من خلال لعبهما سويا في برشلونة لمدة 4 مواسم.