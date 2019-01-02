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بعد انتهاء دورة رواندا

مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل

مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل
العلم المصري
weam.co/564416
الوئام-متابعات

قال سفير مصر في إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أسامة عبد الخالق،  إن القاهرة تستعد  لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي الدورية من رواندا.
وأضاف عبد الخالق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتسلم في 10 فبراير المقبل من الرئيس الرواندي بول كاغامي رئاسة الاتحاد في عام 2019.
وأشار عبد الخالق إلى اهتمام مصر بمكافحة الإرهاب وطنياً وإقليمياً ودولياً، أثناء رئاستها لمجلس السلم والأمن، خاصةً أثناء الجلسات التي عقدها المجلس حول منطقة الساحل الأفريقي، والصومال، وحوض بحيرة تشاد، والتي أدان فيها المجلس الجرائم الإرهابية التي تقترفها جماعات بوكو حرام، والشباب وغيرها من التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق من القارة الأفريقية.
وأكد أهمية التصدي بشكل فعال لتمويل الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده وتسليحه ودعمه واحتضانه سياسياً، فضلاً عن ضرورة دعم الدول الأفريقية التي تُواجه الإرهاب ومساندتها في مساعيها للقضاء عليه، والتضامن معها ومع شعوبها، بعد خسارتها أعداد من الضحايا من المدنيين أو من قوات إنفاذ القانون

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