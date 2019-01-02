صحيفة ألمانية: حرية التعبير بتركيا في خطر

الوئام - متابعات

ذكر تقرير لصحيفة “تاجس بيجل” الألمانية أن حرية التعبير في تركيا باتت في خطر، استندا على الأرقام الرسمية التي نشرتها الحكومة التركية بإيقاف 50 شخصا في المتوسط بتهمة جاهزة تتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير الصحيفة إن أكثر من نصف الشعب التركي أصبحوا يخفون آرائهم، وابتعدوا عن مواقع التواصل خشية بطش السلطات التركية.

وسلط التقرير الضوء على قرار الحكومة التركية بتوقيف الألماني عدنان المولود في تركيا، بزريعة تأييده لمنظمة إرهابية من خلال منشورات عبر حسابه على فيسبوك، إضافة إلى احتجاز خمسة مواطنين ألمان آخرين بتهم سياسية.

واعترفت وزارة الداخلية التركية في وقت سابق، بأن أكثر من 18376 مواطنا وجهت إليهم التهمة نفسها وهي إهانة الرئيس، وبث الفتنة بين المواطنين، حسب ما أوردته الصحيفة.