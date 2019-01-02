وزير الإعلام اليمني يدعو إلى طي صفحة الماضي وتوحيد الصف ضد المخطط الإيراني

الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، إن المعركة الوطنية المقدسة التي نخوضها ضد المليشيا الحوثية الإيرانية ينبغي أن تدفعنا لتجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي وتوحيد الصف الوطني خلف قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونشر الغرياني فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يتناول أهداف المخطط الإيراني بدعم مليشيات الحوثي في اليمن.

وأشار الفيديو إلى التدخل الإيراني في الدول العربية بدعم المنظمات المسلحة وتمويل ودعم الإرهاب، لتحقيق أهدافها التدميرية بإسقاط الدول العربية، وشق الصفوف العربية الموحدة ضد إرهاب نظام الملالي في المنطقة.