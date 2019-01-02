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تمتد لحفر الباطن والقيصومة

حالة الطقس: أتربة وغبار على الرياض والقصيم وحائل

حالة الطقس: أتربة وغبار على الرياض والقصيم وحائل
weam.co/564423
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على وسط وشمال وشرق المملكة والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية إضافة إلى نشاط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة ويتوقع هطول أمطار على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-38/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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