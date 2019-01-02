«المانشافت» يخوض 10 مباريات دولية في 2019

يخوض المنتخب الالماني لكرة القدم 10 مباريات دولية خلال العام الحالي 2019 وفيما يلي جدول المباريات:
ألمانيا × صربيا 20 مارس ودية.
هولندا × ألمانيا 24 مارس تصفيات يورو 2020.
بيلاروس × ألمانيا 8 يونيو تصفيات يورو 2020.
ألمانيا × أستونيا 11 يونيو تصفيات يورو 2020.
ألمانيا × هولندا 6 سبتمبر تصفيات يورو 2020.
أيرلندا الشمالية × ألمانيا 9 تصفيات يورو 2020.
لم تحدد 9 أو 10 أكتوبر ودية.
أستونيا × ألمانيا 13 أكتوبر تصفيات يورو 2020.
ألمانيا × بيلاروسيا 16 نوفمبر تصفيات يورو 2020.
ألمانيا × أيرلندا الشمالية 19 نوفمبر تصفيات يورو 2020.