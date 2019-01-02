التعليقات: 0

أغلبها في تصفيات الأمم الاوروبية

«المانشافت» يخوض 10 مباريات دولية في 2019

«المانشافت» يخوض 10 مباريات دولية في 2019
weam.co/564426
برلين- الوئام:

يخوض المنتخب الالماني لكرة القدم 10 مباريات دولية خلال العام الحالي 2019 وفيما يلي جدول المباريات:

ألمانيا × صربيا 20 مارس  ودية.
هولندا × ألمانيا 24 مارس تصفيات يورو 2020.

بيلاروس × ألمانيا 8 يونيو تصفيات يورو 2020.
ألمانيا × أستونيا 11 يونيو تصفيات يورو 2020.

ألمانيا × هولندا 6 سبتمبر تصفيات يورو 2020.
أيرلندا الشمالية × ألمانيا 9 تصفيات يورو 2020.

لم تحدد 9 أو 10 أكتوبر ودية.
أستونيا × ألمانيا 13 أكتوبر تصفيات يورو 2020.

ألمانيا × بيلاروسيا 16 نوفمبر  تصفيات يورو 2020.
ألمانيا × أيرلندا الشمالية 19 نوفمبر  تصفيات يورو 2020.

روابط ذات صلة

هولندا تخشى الانتفاضة الألمانية في أمم أوروبا

هولندا تخشى الانتفاضة الألمانية في أمم أوروبا

لوف: هبوط ألمانيا للمستوى الثاني ليس نهاية العالم

لوف: هبوط ألمانيا للمستوى الثاني ليس نهاية العالم

وزير العدل التركي: أوزيل سجل أجمل هدف ضد فيروس الفاشية

وزير العدل التركي: أوزيل سجل أجمل هدف ضد فيروس الفاشية

عقوبة مالية على لاعبي المنتخب الألماني

عقوبة مالية على لاعبي المنتخب الألماني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>