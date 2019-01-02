ظاهرة تبدو غريبة في كأس آسيا 2019

ابوظبي- الوئام:

ظاهرة تبدو غريبة في كأس أمم آسيا 2019، حيث يتواجد لاعبان اثنان فقط ممن يلعبون كمحترفين في دوري الخليج العربي مع المنتخبات المشاركة في كأس أمم آسيا التي تنطلق بدولة الإمارات في 5 يناير.

المحترف الأول لاعب دبا الفجيرة، الأردني ياسين البخيت، والثاني المحترف في صفوف نادي الشارقة متصدر الدوري والذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه في الوقت الراهن، الأوزبكي أوتابيك شوكوروف.

وشارك البخيت (30 عاماً) مع منتخب بلاده في 49 مباراة دولية، بحسب التقرير الوارد من الاتحاد الاسيوي للعبة، وسجل خلال هذا المشوار 14 هدفاً، وشارك مع فريقه الإماراتي هذا الموسم في 11 مباراة من أصل 13 مباراة هي عدد مباريات الدور الأول من الدوري، وسجل خلالها 3 أهداف.

ويتواجد البخيت في نادي دبا الفجيرة منذ موسم (2016-2017) وقبلها كان ضمن صفوف فريق حتا الإماراتي، وهناك تجربة احترافية للبخيت في الملاعب السعودية ضمن فرق الشعلة والاتفاق والتعاون والفيصلي، حيث كانت بدايته لاحترافية بالملاعب السعودية في موسم 2011-2012 مع فريق التعاون.

أما اللاعب الأوزبكي أوتابيك شوكوروف فالوضع يختلف كثيراً، فهو لاعب شاب يبلغ من العمر (22 عاماً)، وانتقل إلى الشارقة في فترة الانتقالات الشتوية من العام الماضي، وقبل أيام قليلة أعلن نادي الشارقة عن تجديد عقد اللاعب حتى 2022.

وشارك شوكوروف مع منتخب بلاده في 21 مباراة دولية، وسجل خلالها هدفين فقط، وهو لاعب ارتكاز في خط الوسط وساهم بشكل كبير في صدارة فريقه لدوري الخليج العربي مع انتهاء مباريات الدور الأول.

ولعب شوكوروف مع ناديه بالدوري في 13 مباراة هي عدد مباريات الدور الأول وسجل هدفين، وتعتبر الشارقة هي محطة الاحتراف الأولى لهذا اللاعب الشاب.