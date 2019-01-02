للمرة الثانية: إزالة حاويات جمع الملابس المستعملة بأحياء مكة المكرمة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالبلديات الفرعية جهودها في إزالة حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي بالقرب من المنازل والمدارس والمساجد وأرصفة المشاة والمواقع التي تؤثر على المشهد الحضري والمظهر العام للعاصمة المقدسة.

وعمّدت الأمانة جميع البلديات الفرعية التابعة لها بتصحيح وضع هذه الحاويات وإزالتها من الأماكن العامة لضمان توفير بيئة صحية آمنة.

وقد أوضحت الأمانة مسبقاً بأن حاويات جمع الملابس يقتصر وضعها في مقرّات فروع الجمعيات الخيرية فقط وأن وضعها في الشوارع العامة يُعد من المخالفات البيئية والصحية نظراً لإحتمال إختلاط الملابس مع نفايات أخرى مما يجعلها عرضة للتلوث وسبباً في نقل العدوى.

إضافة إلى إنها تترك لفترة طويلة دون أن يتم إفراغها من قبل الجهة المسئولة كما أن بعض الحاويات معرضة للعبث والسرقة من قبل بعض العمالة المخالفة.

وتواصل بلدية بحرة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة جهودها في إزالة الحاويات في عدد من المواقع المختلفة ضمن نطاق البلدية وتم رفع جميع الحاويات المخالفة بمقر البلدية لإستكمال الإجراءات النظامية.

ومن جانب آخر قامت بلدية العتيبية الفرعية بإزالة عدد (٦٥) حاوية لجمع الملابس المستعملة بصورة عشوائية ومخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.