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طمر 50 منزلًا على الأقل

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الفلبين

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الفلبين
weam.co/564440
مانيلا- الوئام:

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات شرق الفلبين إلى 85 قتيلا.وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين إدجار بوساداس إن 20 شخصًا على الأقل مازالوا في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية، مضيفًا أن 69 شخصًا لقوا مصرعهم في إقليم بيكول، و16 آخرون في إقليم إيسترن فيساياس.

وطمر انهيار أرضي 50 منزلًا على الأقل في بلدة ساجناي بمقاطعة كامارينس سور، حيث انتشل عمال الطوارئ 30 جثة.

وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات، الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي، في تشريد نحو 25 ألف شخص.

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