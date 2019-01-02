الجيش اليمني يكّبد الميليشيا خسائر كبيرة

الرياض- الوئام:

حررت قوات الجيش اليمني، في ساعات متأخرة مساء أمس الثلاثاء، مواقع استراتيجية شمالي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي لموقع “سبتمبر نت” الإخباري، أن قوات الجيش حررت قرية الشط وجبل العوماني وجبل الشق، بالإضافة الى قطع خطوط إمداد الميليشيا إلى جبل القويد.

وأوضح أن تحرير تلك المواقع جاء عقب هجوم واسع شنته قوات الجيش مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، من 3 محاور على مواقع تمركز الميليشيا، وأكد أن الهجوم أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، علاوة على تدمير آليتين تابعتين لها، لافتاً إلى أن قوات الجيش عثرت على معمل لتصنيع الألغام والمتفجرات كانت تستخدمه الميليشيا.

ومن جهة أخرى، نفذت طائرات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية، ضربات تمشيط لمواقع في محيطة مناطق المواجهات، خلفت 18 قتيلاً في صفوف الميليشيا وجرح آخرين.