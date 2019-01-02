التعليقات: 0

حرر مواقع جديدة في صعدة

الجيش اليمني يكّبد الميليشيا خسائر كبيرة

الجيش اليمني يكّبد الميليشيا خسائر كبيرة
weam.co/564442
الرياض- الوئام:

حررت قوات الجيش اليمني، في ساعات متأخرة مساء أمس الثلاثاء، مواقع استراتيجية شمالي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي لموقع “سبتمبر نت” الإخباري، أن قوات الجيش حررت قرية الشط وجبل العوماني وجبل الشق، بالإضافة الى قطع خطوط إمداد الميليشيا إلى جبل القويد.

وأوضح أن تحرير تلك المواقع جاء عقب هجوم واسع شنته قوات الجيش مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، من 3 محاور على مواقع تمركز الميليشيا، وأكد أن الهجوم أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، علاوة على تدمير آليتين تابعتين لها، لافتاً إلى أن قوات الجيش عثرت على معمل لتصنيع الألغام والمتفجرات كانت تستخدمه الميليشيا.

ومن جهة أخرى، نفذت طائرات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية، ضربات تمشيط لمواقع في محيطة مناطق المواجهات، خلفت 18 قتيلاً في صفوف الميليشيا وجرح آخرين.

روابط ذات صلة

طلاب إيرانيون يتظاهرون لليوم الثاني على التوالي

طلاب إيرانيون يتظاهرون لليوم الثاني على التوالي

سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين في صرواح

سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين في صرواح

حفيد الخميني: لا ضمانات لبقاء النظام الإيراني

حفيد الخميني: لا ضمانات لبقاء النظام الإيراني

مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيًا في صرواح

مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيًا في صرواح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>