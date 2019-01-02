الرياض- الوئام:

يخوض فريق تشيلسي اختبارًا جديدًا فى الدوري الإنجليزي عندما يلتقى مع ساوثهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 21 من البريميرليج مساء اليوم الاربعاء 2-1-2019.

مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر 2-1-2019 الدورى الإنجليزى

وتنطلق مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة وتنقل على قناة beIN Sports HD1 لارتباط قناة HD2 ببث مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل فى تمام العاشرة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر 2-1-2019 الدورى الإنجليزى

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم محتلاً المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ17 برصيد 15 نقطة، وحقق البلوز انتصارين متتاليين على واتفورد ثم كريستال بالاس عقب الخسارة من ليستر سيتى.

مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر 2-1-2019 الدورى الإنجليزى

وستكون مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة beIN SPORTS HD 1 الرياضية بصوت المعلق حسن العيدروس، ويتم نقل اللقاء أيضاً عبر قناة “Idman Azerbaycan”.

مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر 2-1-2019 الدورى الإنجليزى

ويحتل فريق تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما في المقابل يحتل فريق ساوثهامبتون المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر 2-1-2019 الدورى الإنجليزى

وكان فريق تشيلسي قد فاز على كريستال بهدف نظيف في الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي بينما ساوثهامبتون قد هزم من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر 2-1-2019 الدورى الإنجليزى

المباراة: تشيلسي X ساوثهامتون الأسبوع: 21

الملعب: ستامفورد بريدج

الحكم: جوناثان موس

المعلق : حسن العيدروس

القنوات الناقلة:

S.Sport Turkey

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 1