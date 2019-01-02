الرياض- الوئام:

يفتح استاد سانت جيمس بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم الأربعاء الثاني من يناير 2019، الموافق 26 ربيع الآخر 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر 2-1-2019 الدوري الانجليزي

حقق الشياطين الحُمر الفوز التالت لهم على التوالي في الدوري بعد أن حققوا فوزًا كبيرًا على حساب بورنموث برباعية مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 35 وظل في المركز السادس خلف أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 20 مباراة حقق الفريق 10 انتصارات وتعادل في خمس وخسر مثلهم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر 2-1-2019 الدوري الانجليزي

ويعيش نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها في الدوري فحتى الآن وبعد مرور 20 جولة احتل الفريق المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق كارديف الذي يحتل المركز السادس عشر واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في ست، وتلقى عشر هزائم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر 2-1-2019 الدوري الانجليزي

سيفتقد مانشستر يونايتد العديد في اللقاء ضد نيوكاسل ماركوس راشفورد، كريس سمولينج بداعي الإصابة، بالإضافة أليكسيس سانشيز، ماركوس روخو لنفس السبب، وسيفتقد الشياطين الحُمر خدمات المدافع إريك بايلي بسبب الإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المباراة الأخبرة أمام بورنموث.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر 2-1-2019 الدوري الانجليزي

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي خاض بها المباريات السابقة في البريميرليج، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي لوكاكو، مارسيال، لينجارد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر 2-1-2019 الدوري الانجليزي

سيغيب عن نيوكاسل في هذا اللقاء الثنائي فلوريان لوجون وكي سونج يونج بداعي الإصابة، بالإضافة إلى كياران كلارك وفيديريكو فرنانديز لنفس السبب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب رافائيل بينيتيز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر 2-1-2019 الدوري الانجليزي

سيواصل المدرب صاحب الـ58 عامًا على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيدفع بالثنائي شاير، لاسيليس في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان الكوري كينيدي، بينما سيقود هجوم الفريق أمام الريدز الثنائي بيريز، روندون.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر 2-1-2019 الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة

المباراة: نيوكاسل – مانشستر يونايتد

الملعب: سانت جيمس بارك

الموعد: الأربعاء 2 يناير 2019، 26 ربيع الآخر 1440 هجريًا

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

الحكم : أندريه مارينر

القناة الناقلة

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