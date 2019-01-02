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بعد رفض كشف بيانات مختبرها

مكافحة المنشطات: عقوبات جديدة في انتظار روسيا

مكافحة المنشطات: عقوبات جديدة في انتظار روسيا
weam.co/564451
موسكو- الوئام:

تواجه روسيا مرة أخرى خطر الإعلان عن أنها غير متوافقة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، التي عبرت عن خيبة أملها الشديدة لعدم قيام روسيا بالالتزام بالمهلة النهائية المحددة لها.

ورفعت وادا بشكل مثير للجدل، حظر الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في سبتمبر الماضي بشرطين، أحدهما هو السماح لوادا بالاطلاع على معلومات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات بحلول 31 ديسمبر الماضي.

وغادر خبراء من وادا موسكو خاليين الوفاض 21 ديسمبر  بعدما طالبت السلطات الروسية من وادا التصديق على معداتها وفقا للقانون الروسي.

وذكرت وادا أنه لم يتم إجراء زيارات أخرى، وأن الموعد النهائي انقضى بدون استعادة أي بيانات من المختبر.

وتجتمع لجنة مراجعة الامتثال التابعة لوادا يومي 14 و15 يناير وسترفع توصيات للجنة التنفيذية لوادا، وقيل أنه تم إبلاغ وزير الرياضة الروسي بافيل كولوبكوف.

وتواجه روسيا عقوبة إيقاف أخرى، ولكن وادا تركت الباب مفتوحاً أمامها.

وذكر البيان: بالنظر إلى أهمية الوصول إلى بيانات مختبر موسكو السابقة وتوثيقها وتحليلها من اجل بناء قضايا قوية ضد الغش وإعفاء رياضيين آخرين لضمان وجود رياضة نظيفة، يواصل خبراء وادا استعدادهم لاستخراج البيانات في حال حل المشكلة التي حدثت 21 ديسمبر من قبل السلطات الروسية.

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بعد الضغط.. روسيا تتعاون مع مكافحة المنشطات

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