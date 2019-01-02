التعليقات: 0

لتنفيذ مشروع خدمي

تفجير الصخور بالطائف يؤدي إلى إصابة عامل وتضرر منازل ومركبات

تفجير الصخور بالطائف يؤدي إلى إصابة عامل وتضرر منازل ومركبات
weam.co/564453
الوئام - متابعات

أعرب سكان حي مسرة 2 بالطائف عن غضبهم من تواصل تضرر منازلهم، جراء عمليات تفجير الصخور التي تستمر منذ قرابة عام، مناشدين الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تكفل إنقاذهم من تلك التَفجيرات.

وأصيب عامل وافد بكسر في يده كما تضرر عدد من المنازل والمركبات، بسبب تطاير صخور خلال تفجير قامت به إحدى الشركات المتعهدة.

ونفذت الشركة عملية تفجير للصخور، لتجهيز موقع بأحد الجبال الواقعة خلف بيت الطالب نزولا من طريق الهدا بالطائف، من أجل تنفيذ أحد المشروعات الخدمية، مما تسبب في تطاير بعض الصخور لتصيب عاملاً في يده بقطع وكسر.

 

روابط ذات صلة

الطائف: إصابة 8 في تصادم.. والهلال الأحمر يباشر الحالات في 30 دقيقة

الطائف: إصابة 8 في تصادم.. والهلال الأحمر يباشر الحالات في 30 دقيقة

هطول أمطار رعدية في عسير والباحة وجازان والطائف

هطول أمطار رعدية في عسير والباحة وجازان والطائف

«الحارثي» يحتفل بزواجه في الطائف

«الحارثي» يحتفل بزواجه في الطائف

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ترصد منتجات مخالفة للنظام في الطائف

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ترصد منتجات مخالفة للنظام في الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>