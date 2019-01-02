تفجير الصخور بالطائف يؤدي إلى إصابة عامل وتضرر منازل ومركبات

الوئام - متابعات

أعرب سكان حي مسرة 2 بالطائف عن غضبهم من تواصل تضرر منازلهم، جراء عمليات تفجير الصخور التي تستمر منذ قرابة عام، مناشدين الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تكفل إنقاذهم من تلك التَفجيرات.

وأصيب عامل وافد بكسر في يده كما تضرر عدد من المنازل والمركبات، بسبب تطاير صخور خلال تفجير قامت به إحدى الشركات المتعهدة.

ونفذت الشركة عملية تفجير للصخور، لتجهيز موقع بأحد الجبال الواقعة خلف بيت الطالب نزولا من طريق الهدا بالطائف، من أجل تنفيذ أحد المشروعات الخدمية، مما تسبب في تطاير بعض الصخور لتصيب عاملاً في يده بقطع وكسر.