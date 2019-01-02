“العدل”: مبادرتين لمعرفة صكوك إنهاءات قضايا النساء.. الأحد

الوئام - متابعات

تستعد وزارة العدل لإطلاق مبادرتين، يوم الأحد المقبل، تتيحان للمرأة معرفة صكوك الإنهاءات والحالة الاجتماعية.

وتهدف المبادرة الأولى إلى إشعار المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية فور اعتمادها، عبر جوالها المسجَّل في الخدمات الإلكترونية “أبشر”، وذلك برسالة نصية تضمّ رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم الإنهاء التأكُّد من قبل الموظف المختص، من سجل المرأة المدني وتاريخ ميلادها المسجل في نظام “أبشر”.

فيما تتيح المبادرة الثانية الاستعلام عن الحالة الاجتماعية لها، عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة “ناجز”، وإظهار تفاصيل الصك للاطلاع واعتماده في حال مراجعة المرأة لاستلام صورة الصك، ويتم ذلك من قبل القسم النسائي بالمحكمة، أو من قبل مكتب رئيس المحكمة بحسب الأحوال، اعتبارًا من التاريخ المنوَّه عنه.