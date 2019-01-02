توظيف 4658 شاب وشابه في الرياض

الرياض- الوئام:

نجحت غرفة الرياض بتوظيف 4658 شاب وشابة في منشآت القطاع الخاص بالرياض خلال العام 2018 . وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن العام (2018) شهدت توفير (10027) وظيفة قدمتها 250 منشأة.

وغطت عدداً من المجالات الادارية والفنية، مشيرا الى أن سبب الارتفاع في عدد الوظائف المطروحة يرجع لجهود الغرفة وسعيها الدائم لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف الكوادر السعودية والمساهمة في تطبيق برامج التوطين.

وبين الشثري انه لتوفير المزيد من فرص التوظيف كانت الغرفة قد اطلقت مؤخرا عددا من مسارات وبرامج التوظيف المباشر لتشغيل طالبي العمل وتأهليهم لسوق العمل، مشيرا الى أنه قد تم في اطار هذه المسارات تنظيم عدة ملتقيات لتشغيل الباحثين عن العمل، مبينا قيام الغرفة بإبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من المؤسسات بالقطاع الخاص استهدفت مدها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الشباب والشابات في التخصصات التي تحتاجها.

مشيرا الى أن المبادرات التي قادتها الغرفة للتواصل مع منشآت القطاع الخاص في منطقة الرياض نجحت في توفير المزيد من فرص العمل في عدة مجالات مهنية وادارية وفنية تم شغلها بالكوادر المؤهلة.

وقال إن نتائج هذه الجهود تظهر من خلال ما تحقق من انجازات في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للراغبين بالعمل في القطاع الخاص وبما يتواكب مع دور الغرفة في تقديم خدماتها لقطاع الأعمال لمساعدته في توطين الوظائف وأكد الشثري ان غرفة الرياض تتطلع لمضاعفة هذه الأرقام خلال العام الحالي عبر تحفيزها ودعمها للمنشأت لرفع نسب التوطين لديها .

يذكر ان غرفة الرياض ممثلة في مركز التوظيف والتوجيه المهني تولي اهتماما كبيراً بتوفير فرص توظيف للباحثين عن العمل من الجنسين في منشأت القطاع الخاص، وتقدم خدماتها مجانا للمنشأت وطالبي العمل لدعم عملية التوطين وتأتي هذه الخطوة في اطار دعم توجهات الدولة الهادفة لمكافحة البطالة لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)،

ولتحقيق استراتيجيتها في هذا الجانب تحرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص والباحثين عن العمل.