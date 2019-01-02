وزير التعليم يدشن حسابه على “تويتر” ويباشر مهام عمله

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

دشن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، اليوم، حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”، وتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين، في أولى تغريداته قائلا: “أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله – على الثقة الغالية بتعييني وزيراً للتعليم، سائلاً الله التوفيق في تحقيق تطلعاتهما لتطوير قطاع التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية و # رؤية_السعودية_2030“.

ودعا آل الشيخ منسوبي التعليم كافة لمواجهة التحديات، وقال عبر “تويتر”: “ويطيب لي وأنا أتشرف بخدمة # التعليم في وطننا العزيز أن أؤكد أهمية العمل الاستراتيجي الذي يمكِّن أعضاء هيئة التدريس في # الجامعات_السعودية و # المعلمين والمعلمات و # المدربين وكافة منسوبي التعليم لنعمل معاً على تجاوز التحديات وقيادة التحول وتطوير الأداء في منظومة التعليم”.

وفي سياق متصل، باشر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مهام عمله، صباح اليوم، بديوان الوزارة، مستهلا عمله

بلقاء منسوبي ومنسوبات ⁧وزارة التعليم.