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ويدعو منسوبي التعليم لمواجهة التحديات

وزير التعليم يدشن حسابه على “تويتر” ويباشر مهام عمله

وزير التعليم يدشن حسابه على “تويتر” ويباشر مهام عمله
weam.co/564466
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

دشن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، اليوم، حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”، وتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين، في أولى تغريداته قائلا: “أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله – على الثقة الغالية بتعييني وزيراً للتعليم، سائلاً الله التوفيق في تحقيق تطلعاتهما لتطوير قطاع التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية و “.

ودعا آل الشيخ منسوبي التعليم كافة لمواجهة التحديات، وقال عبر “تويتر”: “ويطيب لي وأنا أتشرف بخدمة في وطننا العزيز أن أؤكد أهمية العمل الاستراتيجي الذي يمكِّن أعضاء هيئة التدريس في و والمعلمات و وكافة منسوبي التعليم لنعمل معاً على تجاوز التحديات وقيادة التحول وتطوير الأداء في منظومة التعليم”.

وفي سياق متصل، باشر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مهام عمله، صباح اليوم، بديوان الوزارة، مستهلا عمله
بلقاء منسوبي ومنسوبات ⁧وزارة التعليم. 

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