معلومات إستخباراتية تطيح بـ18 داعشياً بينهم قيادات وأمراء بالعراق

بغداد- الوئام:

أفاد مصدر في قيادة شرطة نينوى اليوم الأربعاء، باعتقال 18 من عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية شمال غرب الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال المقدم سلام العبيدي، إن قوات الأمن تنفذ عملية أمنية كبيرة في سلسلة جبال بادوش 25 كلم شمال غرب الموصل على خلفية تسلل 30 داعشياً بينهم قيادات وأمراء، بحسب معلومات استخباراتية وتمكنت من اعتقال 18 منهم.

وأوضح أن عملية البحث عن بقية المتسللين مستمرة بإسناد جوي عراقي.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية حالات تسلل لعناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن والمدنيين وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده نهاية عام 2017.