“الخارجية” تعلن عن وظائف شاغرة لدى منظمة الصحة العالمية

الوئام - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، عن عدد من الوظائف الشاغرة لدى منظمة الصحة العالمية، ونشرت قائمة الوظائف وروابط التقديم عبر الرابط https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl

ودعت المتقدمين إلى تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: “MRD-executive@mofa.gov.sa”. كما نشرت نموذجا للسيرة الذاتية للمرشح والتي ينبغي أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية.

وذلك حرصا منها على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.