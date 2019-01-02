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عبر موقعها الإلكتروني

“الخارجية” تعلن عن وظائف شاغرة لدى منظمة الصحة العالمية

“الخارجية” تعلن عن وظائف شاغرة لدى منظمة الصحة العالمية
شعار وزارة الخارجية
weam.co/564499
الوئام - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، عن عدد من الوظائف الشاغرة لدى منظمة الصحة العالمية، ونشرت قائمة الوظائف وروابط التقديم عبر الرابط https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl

ودعت المتقدمين إلى تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: “MRD-executive@mofa.gov.sa”. كما نشرت نموذجا للسيرة الذاتية للمرشح والتي ينبغي أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية.

وذلك حرصا منها على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

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