بدء أعمال مشروع الطريق الدائري الثالث بمكة

مكة - محمد السويهري - الوئام:

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة البدء في استكمال أعمال مشروع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة، والمنفذ جزء منه بطول 14 كم تقريبا.

وكان مشروع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة توقفت الأعمال فيه قبل نحو 3 سنوات، وكان قد افتُتح في عام 1435هـ جزء منه لفك الاختناقات المرورية عن طريقَي المدينة المنورة وجدة – مكة القديم، وجار العمل حاليا على تنفيذ ربط شارع الحج بمنطقة التنعيم شمالي مكة المكرمة، مروراً بشارعي الجزائر وريع ذاخر، بطول 3.2 كيلومترا، تحت إشراف الهيئة ضمن مشروع إعمار مكة.

وأكد المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي، المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه “يتم العمل أيضا على تكملة الوصله بطول 11 كيلومترا، ويمتد بتقاطع المسخوطة جنوبا، مرورا بحي ،العزيزية ومن ثم ساحة الجمرات وصولا إلى شارع الحج شمالا، والذي يعتبر الجزء الأخير لاكتمال منظومة الطريق الدائري الثالث.