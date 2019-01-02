“سولي”.. طريقة مبتكرة للتحكم بالأجهزة دون لمس تقدمها “جوجل”

الوئام - وكالات

حصلت وحدة “جوجل”، التابعة لشركة “ألفابت” على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية، لطرح جهاز استشعار لحركة اليدين باستخدام الرادار يعرف باسم “سولي”.

وقالت هيئة الاتصالات الاتحادية، في بيان، إنها ستسمح لشركة “جوجل” بتشغيل أجهزة استشعار “سولي” بمستويات طاقة أعلى من المسموح بها حاليا، موضحة أن أجهزة الاستشعار يمكن تشغيلها أيضا على متن الطائرات.

وأضافت الهيئة أن القرار: “سيخدم الصالح العام من خلال توفير مواصفات مبتكرة للتحكم في الأجهزة باستخدام تقنية تتبع حركة اليد دون لمس”.

وبينت الهيئة أن أجهزة استشعار “سولي” تلتقط الحركة في مجال ثلاثي الأبعاد، باستخدام شعاع راداري لتمكين المستخدم من التحكم دون لمس في أداء مهام يمكن أن تفيد من يعانون من ضعف في الحركة أو الكلام.

من جانبها، أوضحت “جوجل” أن أجهزة الاستشعار يمكن أن تتيح للمستخدمين الضغط على زر غير مرئي بين الإبهام والسبابة، أو إدارة قرص افتراضي يعمل من خلال ملامسة الإبهام للسبابة.

وأوردت الشركة: “إنه على الرغم من أن أجهزة التحكم هذه افتراضية فإن الشعور بالتفاعلات يكون ملموسا من خلال رد الفعل الذي يتولد بواسطة الإحساس بتلامس الأصابع”.

وأضافت أن الأدوات الافتراضية يمكن أن تقترب من دقة الحركة الطبيعية لليد البشرية ومن الممكن تركيب أجهزة الاستشعار في الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمركبات.