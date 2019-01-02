“الغذاء والدواء” تطلق خدمات الأجهزة والمنتجات الطبية عبر “النظام الموحد”

الرياض- الوئام

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خدمات الأجهزة والمنتجات الطبية عبر النظام الموّحد لخدمات الهيئة، بهدف تسهيل إجراءات المنشآت.

ويسّهل النظام​ آلية وطرق تقديم وعرض طلبات عملاء “الهيئة” المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية، إذ تم الربط بين جميع قنوات التسجيل والتراخيص والملفات المعلوماتية للعملاء ما يسمح بمتابعة جميع التعاملات الالكترونية الخاصة بالمنشأة في مكان واحد وتحت منصة واحدة.

وينعكس إطلاق النظام على كفاءة وفعالية وسرعة إنجاز طلبات العملاء والانتهاء منها في أوقات قياسية ما يوفر الوقت والجهد سواء لمقدم الطلب أو الهيئة.

وتبدأ أولى خطوات التعامل مع النظام عبر فتح حساب واحد للعميل وفق إجراءات مبسطة، وبعد اعتماده يُتاح للعميل الاستفادة من جميع الخدمات والأنظمة الالكترونية الخاصة بالهيئة من خلال الحساب ما يسهّل عليه تقديم الطلبات أو متابعتها عوضاً عن التنقل بين حسابات الأنظمة المختلفة، بعد ذلك يبدأ العميل بتسجيل المنشأة وفق سلسلة إجراءات مرتبطة بالجهات ذات العلاقة تتيح له استرجاع البيانات المتعلقة بالمنشأة بشكل تلقائي من دون الحاجة لإدخالها مرة أخرى.

ويمكن للمنشأة الاستفادة من خدمات تسجيل المنتجات منخفضة الخطورة من خلال إدراجها في النظام المخصص لها، ومن خدمات تسجيل المنتجات متوسطة وعالية الخطورة من خلال نظام الإذن بالتسويق.