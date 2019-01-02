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30 لقاء للأخضر السعودي في الإمارات أولها في 1982

30 لقاء للأخضر السعودي في الإمارات أولها في 1982
weam.co/564526
الوئام- واس

لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 30 مباراة على الأراضي الإماراتية ما بين رسمية وودية.. أولها كان عام 1982م ضمن بطولة كأس الخليج أمام المنتخب الإماراتي، وآخرها كان أيضا أمام الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

وتحمل أرض الإمارات العديد من الذكريات الجميلة للأخضر السعودي في بطولات مختلفة ، فعلى أراضيها تمكن المنتخب الوطني من تحقيق أول كأس خليج بعد 14 سنة من انطلاق البطولة، وحقق ثالث ألقابه الآسيوية، حين تفوق على أصحاب الأرض في النهائي عام 1996م، وأيضا كانت ثاني أكبر النتائج لصالح الأخضر في تصفيات كأس آسيا، حينما كسب منتخب تايلاند بسداسية نظيفة، وبسبعة أهداف لهدفين على كمبوديا في لقاء ودي.

يذكر أن محصلة مباريات الأخضر في الإمارات هي 30 مباراة فاز في 14 وخسر 10 وجاء التعادل في 6 مواجهات، وسجل فيها المنتخب السعودي 44 هدفًا واستقبل 25 هدفًا.

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