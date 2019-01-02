“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 7790.86 نقطة

الوئام- واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليومالأربعاء، منخفضًا 7.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7790.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 66 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, والصادرات, والبحر الأحمر, وسدافكو, وثمار الأكثر ارتفاعا, أما أسهم شركات الأهلية, وسايكو, وسبكيم العالمية, وإتحاد الخليج, والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.81% و 3.04%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وأمانة للتأمين، ودار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, والأسماك، والصادرات، وسابك, وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 50.55 نقطة ليقفل عند مستوى 2567.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 363 صفقة.