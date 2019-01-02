قائمة “إنتر براند”: “آبل” العلامة التجارية الأعلى قيمة في 2018

الوئام - وكالات

أصدرت “إنتر براند” قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة لعام 2018 المنصرم، وتربعت شركة “آبل” الأمريكية على رأس القائمة، إذ بلغت قيمة علامتها التجارية نحو 214 مليار دولار.

وجاءت “جوجل” في المرتبة الثانية، وبلغت قيمتها 155 مليار دولار، في حين احتلت “أمازون” المركز الثالث بقيمة 100 مليار دولار، تلتها شركة “مايكروسوفت” بقيمة بلغت 92 مليار دولار، بعدها “كوكا كولا” بقيمة 66.341 مليون دولار، يليها كل من “سامسونج” بقيمة 59.890 مليون دولار، و”تويوتا” بقيمة 53.404 مليون دولار، و”مرسيدس-بنز” بقيمة 48.601 مليون دولار، و”فيسبوك” بقيمة 45.168 مليون دولار، بالإضافة إلى “ماكدونالدز” بقيمة 43.417 مليون دولار، التي تنضم للمرة الأولى إلى قائمة أفضل عشر علامات تجارية.

واعتمد التقرير على عنصرين رئيسين، وهما الرفاهية وتجارة التجزئة، أما في نسخته التاسعة عشرة لعام 2018 التي تحمل عنوان ” الجرأة في العمل”، فيلقي التقرير الضوء على الدور الذي تؤديه العلامة التجارية القوية في التحول الجريء للشركات الرائدة في العالم.



وانضمت إلى قائمة 2018 علاماتان تجاريتان جديدتان، وثلاثة علامات تجارية عادت للانضمام من جديد، وهي “سبوتيفاي” في المرتبة 92 بقيمة 5.176 مليون دولار، و”سوبارو” في المرتبة 100 بقيمة 4.214 مليون دولار، و”شانيل” التي عادت وانضمت من جديد في المرتبة 23 بقيمة 20.005 مليون دولار، بعد أن كانت في المرتبة الأخيرة عام 2009، بالإضافة إلى “هينيسي” في المرتبة 98 بقيمة 4.722 مليون دولار، و”نينتدو” في المرتبة 99 بقيمة 4.696 مليون دولار، بعد أن كانت في المرتبة الأخيرة عام 2014

وقال تشارلز تريفيل، الرئيس التنفيذي العالمي لـ “إنتربراند”: “بعد مرور عقد من الزمن على الأزمة المالية العالمية، تعتبر العلامات التجارية الأسرع نمواً تلك التي تفهم احتياجات عملائها بشكل بديهي، وتتخذ خطوات تتسم بالإبداع والجرأة لتقديم خدمات جديدة وزرع البهجة في النفوس”.

وتحتل كل من “آبل” و”جوجل” المركزين الأولين للعام السادس على التوالي، فيما نمت قيمة علامة “آبل” بنسبة 16% لتصل إلى 214.480 مليون دولار أمريكي، سجلت قيمة علامة “جوجل” التجارية نموًّا بنسبة 10%، لتصل إلى 155.506 مليون دولار أمريكي.

أما العلامات التجارية الخمس الأكثر نموا، فتشمل “أمازون” نمو بنسبة 56%، و”نتفليكس” التي انضمت مؤخرا عام 2017، بنسبة 45%، و”غوتشي”30%، و”سيلز فورس دوت كوم” التي انضمت كذلك عام 2017، بنسبة 23%، و”لوي فيتون” 23%، أما “فيسبوك” فبعد أن احتلت قائمة أفضل عشر علامات تجارية لخمسة أعوام متتالية، شهدت تراجعاً بنسبة 6% لعام 2018.



وتملك أفضل 100 علامة تجارية، قيمة إجمالية تصل إلى 2.015.312 مليون دولار أمريكي، وقد شهدت ارتفاعا بنسبة 7.7%، مقارنةً بالعام السابق

يشار إلى أنّ أكثر من نصف أفضل العلامات التجارية العالمية تأتي من خمسة قطاعات وهي السيارات 16، والتكنولوجيا 13، والخدمات المالية 12، والرفاهية 9، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول 9.

أما القطاع الأكثر نموًا الذي انضم مؤخراً إلى القائمة، فهو قطاع الرفاهية بنسبة 42%، الذي حل محل قطاع التجزئة، إذ يواصل الأخير نموه المذهل ليحتل المرتبة الثانية بنسبة 36%، يتبعه قطاع الإلكترونيات بالمرتبة الثالثة بنسبة 20%، والسلع الرياضية في المرتبة الرابعة بنسبة 13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 10%.