“الإسكان” تطلق التيار الكهربائي بمشروع شمال الرياض

الوئام- واس

أطلقت وزارة الإسكان خدمة التيار الكهربائي بمشروع شمال الرياض الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي، بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية، إذ يتيح المشروع توفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تم طرح نحو 9 آلاف وحدة سكنية منها حتى الآن ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، حيث تم إنشاء محطات لنقل وتوزيع الكهرباء لتغذية المشروع.

ويأتي إنجاز خط الربط الكهربائي وإطلاق التيار في المشروع، استكمالا لجهود الوزارة في تهيئة البنية التحتية لمشاريعها التي تشمل شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وسفلتة الطرق وغيرها، بالإضافة لتخصيص مواقع للمرافق الخدمية العامة، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق، وذلك في إطار برنامج الإسكان الذي تتكامل فيه جهود 16 جهة حكومية، بهدف تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يسهم في رفع نسب التملك بين المواطنين لتصل إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول 2030.

وتضم أرض شمال الرياض حاليًا 5 مشاريع سكنية على مساحة إجمالية بلغت 3,779,318 م2 تحوي من 9067 وحدة سكنية، هي مشروع “مرسيه” المقام على مساحة 2,733,880 م2 والذي يضم 5590 وحدة سكنية من نوع الشقق والتاون هاوس، ومشروع “شمس الديار” على مساحة 343,478 م2 الذي يحوي 503 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، ومشروع “ديار سعد” المقام على أرض مساحتها 133,098 م2، ويحوي 577 وحدة تاون هاوس، وكذلك مشروع “إسكان الرياض” الذي يضم 168 شقة ويقام على مساحة 13,983 م2، بالإضافة إلى مشروع “إشراق ليفينج” الذي يحوي 2229 فيلا وتاون هاوس على مساحة إجمالية 554,879 م2، وتم تصميم المشروع وفق أعلى المعايير التخطيطية والتصميم العمراني، ويعتبر المشروع مكتمل الخدمات للبنية التحتية.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني”، حققت مستهدفاتها من الخيارات السكنية والتمويلية للعام الماضي 2018، بوصوله إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، شملت الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، والذي جاء امتدادًا لما تم تحقيقه نهاية عام 2017، بتوفير أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدي الدعم السكني من المسجّلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ليصل إجمالي الخيارات التي ضخّها برنامج “سكني” خلال عامين فقط أكثر من 583 ألف خيار، بما يتماشى مع سياسة العرض لوزارة الإسكان في توفير الخيارات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب، وأهداف “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.