بعد تنصيبه بساعات.. مقتل عمدة في المكسيك بالرصاص

وكالات - الوئام:

قتل مسلحون رئيس بلدية في جنوبى المكسيك بعد ساعات قليلة من توليه منصبه.

وقال ممثل الادعاء المحلي اليوم الأربعاء إن عددا من المسلحين فتحوا النار على أليخاندرو أباريسيو في يوم رأس السنة في بلدة تلاكسياكو في ولاية أواكساكا بعد وقت قصير من أدائه لليمين الدستورية.

وأصيب أربعة أشخاص آخرون في الهجوم. وتم القبض على مشتبه به.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وتعاني المكسيك من موجة عنف. وفي الفترة من كانون ثان/يناير إلى تشرين ثان/نوفمبر العام الماضي ، قتل أكثر من 26 ألف شخص في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وكثيرا ما يكون مرتكبو جرائم القتل ممن ينتمون لعصابات مخدرات ، والتي تتنافس على التجارة والتحكم في طرق التهريب.

وتستهدف الشبكات الإجرامية بشكل متكرر الساسة المحليين في المكسيك.