الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة معقل الانقلابيين

الوئام- واس

حرر الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن “لواء المهام الخاصة ولواء ٦٣ مشاة ولواء الحزم واللواء التاسع باغتوا المليشيا وحرروا عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة خلف حصن باقم “قرى محديده وقرى آل زماح ومثلث باقم “.

وأشار المصدر إلى أن مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران تكبدت خلال المعارك الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.