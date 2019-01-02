أمريكا تطالب روسيا بالإفراج عن جندي بحرية سابق متهم بالتجسس

متابعات - الوئام

تطالب الحكومة الأمريكية، روسيا، بشكل ملح بتوضيح ملابسات القبض على مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وعلى هامش زيارته للبرازيل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إنه يأمل في أن تتمكن السفارة الأمريكية في موسكو من التواصل مع بول ويلان خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن حكومة بلاده تريد أن تعرف ما هى التهم الموجهة إلى الرجل، وتابع أنه في حال تبين أن احتجازه غير قانوني، فسيتم المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

كانت الاستخبارات الداخلية الروسية أعلنت أول أمس الاثنين توقيف مواطن أمريكي في العاصمة موسكو بشبهة التورط في أنشطة تجسسية، وذكر “جهاز الأمن الاتحادي” (إف.إس.بي) أنه تم إلقاء القبض علي المواطن الأمريكي “في وضع تلبس”، دون الكشف عن تفاصيل عملية التوقيف التي تمت الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن بيان للجهاز أنه في حال إدانة الموقوف، فإنه يواجه عقوبة السجن من عشرة إلى 20 عاما.

وكان قد تم القاء القبض على الأمريكي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

من جانبه، قال ديفيد ويلان، شقيق المقبوض عليه، اليوم لمحطة (سي إن إن) الأمريكية إنه يستبعد احتمال أن يكون شقيقه جاسوسا،و نشر ديفيد بيانا للعائلة جاء فيه أن “براءته لا شك فيها ونحن على ثقة من أنه سيتم احترام حقوقه.”

وأضاف البيان أن العائلة علمت أول أمس الاثنين باعتقال بول ويلان في موسكو من خلال تقارير إخبارية مضيفا أن رجل مشاة البحرية (المارينز) المتقاعد كان في موسكو لحضور حفل زفاف.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وأمريكا متردية في الوقت الراهن على نحو يشبه ما كانت عليه إبان الحرب الباردة.

ويجري محاكمة الطالبة الروسية ماريا بوتينا في الوقت الراهن في العاصمة الأمريكية واشنطن بتهمة القيام بالتأثير على منظمات سياسية في الولايات المتحدة بتكليف من سلطات روسية.