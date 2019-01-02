تركي آل الشيخ يجتمع بمنسوبي “هيئة الترفيه”.. ويناقش روزنامة الفعاليات المستقبلية

الوئام- متابعات

بدأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مهامه في الهيئة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارتها.

وعقد، اليوم الأربعاء، عددًا من الاجتماعات المهمة مع منسوبي الهيئة اطلع خلالها على سير العمل خلال الفترة القادمة إضافة إلى الخطط المستقبلية الخاصة بمشاريع الهيئة، ومناقشة عدد من الملفات المهمة وإبداء وجهات النظر حيالها بما يضمن تنفيذ

السياسة التي قامت عليها الهيئة العامة للترفيه.

كما عقد اجتماعات مماثلة مع أبرز المستثمرين في القطاع ناقش خلالها روزنامة أبرز الفعاليات والأحداث التي يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وعبّر “آل الشيخ”، خلال اجتماعه، اليوم، بمنسوبي ومنسوبات الهيئة عن سعادته بالحماس الذي أظهروه، مؤكدًا ثقته بهم ومتطلعًا للعمل بشكل مشترك بما يرضي طموح وتطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، مشددًا في الوقت ذاته على عزم الهيئة العامة للترفيه لإبرام عدد من الاتفاقيات لإقامة العديد من الأحداث الترفيهية في المستقبل.