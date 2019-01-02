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“الأرصاد” تصدر تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تصدر تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة
weam.co/564553
الوئام- واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على رابغ، القنفذة، مكة المكرمة، خليص، الكامل، الهدا، الجموم والأجزاء المجاورة لها من الرابعة مساء وحتى الواحدة صباحًا.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين, إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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