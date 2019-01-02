16 ألف جهاز وتأشيرة لذوات الإعاقة في الرياض

الرياض- الوئام:

تجاوز عدد الطلبات التي استقبلتها وحدة الخدمات المساندة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة اشهر الماضية 30 الف طلب لمستفيداتها من ذوات الإعاقة، بحسب بيان للوحدة.

وقالت نورة السلطان، مديرة الوحدة، إن “عدد الأجهزة المعينة والسماعات التي تم صرفها خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 16 ألف جهاز وسماعة وتأشيرة إلكترونية”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي إضافة إلى الإعانات المالية الأخرى التي تصرفها الوزارة للمستحقات من ذوات الاعاقة، بحسب نوع الإعاقة والقواعد المنظمة، بعد عرضها على المختصات في مجال الإعاقة مصحوبة بالتقارير اللازمة، وقيام الإخصائيات الاجتماعيات والنفسيات في الوحدة بفحص حالة المتقدمة للطلب، وتحديد مدى استحقاقها للإعانة، ومن ثم فرز جميع الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

من جهة أخرى وضمن البرامج التثقيفية الموجهة للجمهور الخارجي تشارك الوحدة هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 ” لتعريف المجتمع بالخدمات والتسهيلات التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة من الجنسين وطرق الحصول على تلك الخدمات من خلال التقديم على وحدة الخدمات المساندة في كل منطقة.