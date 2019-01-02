“نادي الصقور السعودي” يعلن بدء التسجيل في مسابقات “مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور”

أعلن نادي الصقور السعودي شروط المشاركة والتسجيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 19 وحتى 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 25 يناير وحتى 3 فبراير 2019م، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح النادي في بيان صحفي اليوم أن التسجيل متاح للجميع في مسابقة الملواح”الدعو” لمسافة 400 متر ومسابقة المزاين.

وفيما يتعلق بفئات الصقور المشاركة في مسابقة الملواح ( الدعو ) 400 متر ، أبان النادي أن الصقور المسموح لها بالتسجيل هي ( الحر ، الشاهين ، الجير شاهين ، الجير تبع ، الجير بيور ، القرموشة ) الفروخ منها ( أقل من سنه)، والقرناس منها ( أكبر من سنه )، ويسمح للصقار المشاركة بثمانية صقور كحد أقصى من كل فئة عمرية (4 فرخ/ 4 قرانيس).

في حين ستخصص مسابقة المزاين للصقور التي يبلغ مقاس عرضها 16.5 فما فوق من فئات الحر (فرخ وقرناس) ، و الجير بيور ( فرخ وقرناس)، ويشترط أن تكون جميع الصقور المشاركة في المزاين حاملة لشهادة السايتس أو جواز السفر.

ودعا نادي الصقور الصقارين الراغبين في المشاركة للحضور بأنفسهم إلى مقر التسجيل بفندق ( كورت يارد ماريوت السفارات ) في مدينة الرياض، وذلك من صباح يوم غد الخميس الموافق 3 يناير 2019م حتى 20 يناير 2019م ، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً .

وأكد النادي على ضرورة الالتزام بتسجيل معلومات الصقر حسب رقم حلقة المنشأ أو رقم الشريحة الإلكترونية للصقر، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر لصاحب الصقر ليتم بعدها التحقق من المعلومات وتركيب حلقات الصقر الالكترونية الذكية الخاصة بنادي الصقور والتي ستكون برسوم رمزية قدرها 100 ريال للحلقة الواحدة.

وأشار بيان النادي إلى أن أعداد الصقور المتاح لها المشاركة في المسابقات محدودة، وأحقية المشاركة لمن يستكمل إجراءات التسجيل الرسمية وتركيب الحلقات الالكتروني أولاً.

و أفاد نادي الصقور السعودي أنه بإمكان الصقارين الراغبين بالتسجيل في المسابقات الاطلاع على الشروط والأحكام بزيارة الموقع الإلكتروني للنادي http://saudifalconsclub.org.sa.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.