نائبة عراقية تطلق النار من مسدسها في حفل زفاف

الوئام-متابعات

في فعل مثل صدمة في الأوساط القانونية العراقية قامت نائبة في البرلمان العراقي بخرق القانون و أطلقت من مسدسها أعيرة نارية في إحدى حفلات الزواج .

و أقام عدد من المحامين العراقيين، الأربعاء، دعوى قضائية ضد النائبة في البرلمان وحدة الجميلي، على خلفية إطلاقها عيارات نارية من مسدس خلال أحد الاحتفالات.

و خالفت النائبة نص المادة 495 من قانون العقوبات العراقي بدليل لا يقبل الشك” كما جاء في الدعوى.

وتنص المادة 495 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل من أطلق عيارات نارية داخل المدن أو القرى أو القصبات لأي مناسبة كانت”.

وأظهر شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الجميلي وهي تطلق النار في الهواء من مسدس خلال أحد الاحتفالات.

وأثار الحادث غضبا وانتقادات واسعة بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة وفاة طفلة جراء إصابتها بطلق ناري خلال احتفالات رأس السنة جراء إطلاق نار عشوائي وألعاب نارية في أرجاء البلاد.

في المقابل، قدمت النائبة العراقية وحدة الجميلي اعتذارها للشعب العراقي جراء الفعل.

وأضافت الجميلي في بيان، إن “مقطع الفيديو الذي انتشر كان خلال حفل زفاف لأحد الأشخاص الأعزاء في مدينة الرمادي (غرب) وبمنطقة ريفية”.

ووفق ما أوردته الجميلي فإن العيارات النارية التي أطلقهتا صوتية فقط.