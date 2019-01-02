حقيقة إزالة “قصر خرباء”

أوضحت إمارة منطقة تبوك، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل حول قصر حرباء بالوجه تحت هاشتاق “رفع الازالة”.

وقال المتحدث الرسمي للإمارة علي القحطاني: “ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق رفع الازالة عن قصرخرباء، حقيقته في أن لجنة التعديات بمركز المنجور وخرباء التابعة لمحافظة الوجه رصدت وجود تعديات من أحد الأشخاص على عدة مواقع وبمساحات كبيرة ، ومن ضمنها الموقع المشار اليه ومحطة وقود بدون مستمسك شرعي”.

وأضاف: “على أثر ذلك طلبت من المتعدي مراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات، باعتبارها الجهة المختصة بذلك والمخولة بتطبيق التعليمات في مثل هذه الحالات ولا يزال الموضوع قيد المعالجة لديهم وفق الإجراءات النظامية”.