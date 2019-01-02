ألمانيا توافق على تسليم سفينة حربية لمصر

الوئام-متابعات

أفادت تقارير بأن ألمانيا سمحت بتصدير أسلحة للشرق الأوسط ، وفقا لقائمة التصاريح الحالية التي وافق عليها مجلس الأمن داخل الحكومة الاتحادية.

و تمت الموافقة على تصدير فرقاطة إلى مصر، بحسب موقع “شبيغل أونلاين”.

و قالت “دير شبيغل” إن لديها معلومات تفيد بأن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر مجددا لصفقات سلاح كبيرة إلى منطقة الشرق الأوسط. وذكر “شبيغل أونلاين”، وهو الموقع الإلكتروني للمجلة اليوم الأربعاء (الثاني من شباط/ فبراير 2019)، أن القائمة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الأمن الفيدرالي، قبيل نهاية العام المنصرم بقليل، تتضمن موافقة اللجنة السرية على تصدير فرقاطة ميكو 200 إلى مصر.

ونقل ذات الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن مثل هذه الفرقاطة التي تنتجها مجموعة تيسن كروب تكلف نحو 500 مليون يورو. مضيقة أن البحرية المصرية ستحصل كذلك على فرقاطة أخرى خلال السنوات القادمة.

وبالإضافة إلى صفقة الأسلحة الموجهة إلى مصر، فإن مجلس الأمن الألماني الاتحادي وافق أيضا على توريد قطع غيار لـ 165 شاحنة عسكرية من دايملر بنز إلى الجزائر.

وكانت ألمانيا قد واصلت في الربع الأخير من العام المنصرم إصدار تراخيص بيع السلاح للإمارات والبحرين والكويت، فيما بلغت قيمة المعاملات 57,64 مليون يورو. وفق ما جاء في ردّ الحكومة الألمانية على مسائلة خطية تقدم بها حزب اليسار المعارض الشهر الماضي.