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للشهر التاسع على التوالي.. هبوط مؤشر مشتريات الصناعات التحويلية التركي

للشهر التاسع على التوالي.. هبوط مؤشر مشتريات الصناعات التحويلية التركي
weam.co/564581
الوئام - متابعات

انكمش نشاط قطاع الصناعات التحويلية التركي للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر الماضي مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة.

وكشف مسح للشركات أجرته غرفة التجارة والصناعة في إسطنبول و”آي إتش إس ماركت”، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 44.2 في ديسمبر من 44.7 في نوفمبر.

وظل مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي، وهو ما يرجع إلى انخفاض الليرة الذي أزكى التضخم، واضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 24%.

وفي سبتمبر سجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية أدنى مستوى في نحو 10 أعوام.

وتجاوز التضخم 25% بقليل في أكتوبر، لكنه انخفض بعض الشيء منذ ذلك الحين مع تعويض الليرة بعض خسائرها، لكن معدل التضخم ما زال عند 21.6% ويظل إحدى أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا.

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