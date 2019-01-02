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إثيوبيا تؤكد رفضها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

إثيوبيا تؤكد رفضها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل
weam.co/564583
الوئام - متابعات

قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، السفير تاي اسقاسلاسي، إن بلاده تدعم القضية الفلسطينية وساندتها خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، مؤكدا رفض أديس أبابا اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأوضح تاي، في مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الإثيوبية، أن بلاده دعمت القضية الفلسطينية من خلال رفضها نقل العاصمة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس، وقال إن موقف بلاده هو دعم قرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى حل الدولتين كي تعيشا جنبا إلى جنب بسلام.

وذكر أن إثيوبيا ساهمت بشكل بنّاء في حل الصراعات والأزمات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والمفاوضات في القرن الأفريقي وفي أماكن أخرى.

ولفت إلى أن هناك تلكؤا في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، وبالرغم من أن إثيوبيا دفعت بعملية الإصلاح فإن هذه العملية عملية معقدة تتضارب فيها مصالح الدول الكبرى وستأخذ وقتا، منوها بأن بلاده تعتبر من أكبر الدول المساهمة بقوات حفظ السلام في العالم.

وأعلنت إثيوبيا في ديسمبر الماضي أنها لا تنوي نقل سفارتها إلى القدس، وشدّدت على أن موقفها من القضية يتماشى مع موقف الاتحاد الأفريقي الداعم لحل الدولتين.

وفي مايو الماضي، نفت الخارجية الإثيوبية مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية بالقدس، وذلك بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا عن مشاركة أديس أبابا ضمن الدول الأفريقية في احتفال نقل السفارة.

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